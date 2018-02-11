В США около Гранд-Каньона упал вертолет, три человека погибли

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Экскурсионный одномоторный вертолет потерпел крушение недалеко от Гранд-Каньона, известной достопримечательности в США, три человека погибли, четыре получили ранения, сообщает телеканал KPNX.
По данным СМИ, вертолет принадлежал компании Papillon, которая организует экскурсии в Гранд-Каньон. Представители компании пока не прокомментировали случившееся.
UPDATE: First Images of downed Papillon aircraft near #GrandCanyon — Pic courtesy Teddy Fujimoto pic.twitter.com/zhRlnDDcx3— Gerard Ramalho (@GerardNews3LV) 11 февраля 2018 г.