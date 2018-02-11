Хабиб Нурмагомедов показал подарок, который вручил Криштиану Роналду

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Российской боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обменялся подарками с нападающим "Реал Мадрида" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Видео встречи двух спортсменов опубликовано на странице Нурмагомедова в Instagram.

"Обменялись подарками. Ну вы поняли кто кому что подарил", — написал он.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Фев 10, 2018 в 6:10 PST

Роналду поприветствовал подписчиков канала Нурмагомедова словами " Ассаламу алейкум". Он подарил россиянину мяч и футбольную форму, а в ответ получил папаху. Подарки можно увидеть в кадре.

"В этой футболке сегодня Роналду оформил хет-трик, этот подарок займёт в моей коллекции особое место", — написал Нурмагомедов под другим фото.

Российский боец встретился со звездой "Реал Мадрида" после матча чемпионата Испании против "Реала Сосьедад". Мадридский клуб выиграл со счетом 5:2.