В ДНР заявили, что силовики семь раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики
В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики более 40 мин. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы различного типа.
"Горловское направление: минометы 82 мм – пять мин. Донецкое направление: минометы 120 мм – четыре мины, 82 мм – 28 мин; Мариупольское направление: минометы 82 мм – семь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 324 единиц ", — сказал представитель ведомства.