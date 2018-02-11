В ДНР заявили, что силовики семь раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (86)

ДОНЕЦК, 11 фев — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики

"За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня добавили, что украинские силовики выпустили по территории республики более 40 мин. Кроме того, при обстрелах использовалось стрелковое оружие, гранатометы различного типа.

"Горловское направление: минометы 82 мм – пять мин. Донецкое направление: минометы 120 мм – четыре мины, 82 мм – 28 мин; Мариупольское направление: минометы 82 мм – семь мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 324 единиц ", — сказал представитель ведомства.