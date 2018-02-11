В Нигерии освободили более десяти заложников из плена "Боко Харам"

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Боко Харам" освободили 13 заложников, похищенных в Нигерии, после переговоров с властями, сообщили в администрации президента страны Мохаммаду Бухари.

"Три лектора Университета Майдугури (UNIMAID), похищенные предполагаемыми террористами "Боко Харам" в Магумери, штат Борно, и еще десять женщин, которые были похищены при нападении группы боевиков на военный/полицейский конвой на дороге в Дамбоа, неподалеку от Майдугури, были освобождены", — сообщается в официальном Twitter президентской администрации.

Освобождение заложников стало возможным благодаря нескольким раундам переговоров, которые вел сам президент. Содействие переговорам оказывал Международный комитет Красного Креста.

Как добавили в администрации, все спасенные из плена направляются в столицу Нигерии Абуджу, где их уже ждут врачи и психологи.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.