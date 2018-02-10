Саудовский богослов высказался за отказ от ношения женщинами абайи

ДУБАЙ, 10 фев — РИА Новости. Один из ведущих саудовских богословов шейх Абдалла аль-Мутлак высказался за отказ от ношения женщинами абайи — традиционного мусульманского платья, в котором проживающие в королевстве женщины всегда появляются на людях.
Назначенные властями представители Совета могут издавать фетвы, их трактовки ислама составляют основу саудовской законодательной системы.
После прихода к власти в конце 2015 года короля Салмана и назначения им наследным принцем своего сына Мухаммеда бен Салмана ситуация в Саудовской Аравии стали стремительно меняться, в частности, это коснулось положения женщин в консервативном королевстве, которым в прошлом году разрешили водить автомобили и посещать спортивные мероприятия.