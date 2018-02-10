На Украине завели дело против депутата городского совета за пост в соцсети

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Полиция завела уголовное дело против депутата городского совета Днепра (бывший Днепропетровск — ред.) от партии "Оппозиционный блок" Сергея Суханова из-за антисемитского поста в соцсети, сообщил мэр города Борис Филатов.

По информации градоначальника, в полицию Днепропетровской области поступила информация о причастности депутата Суханова к "совершению действий, направленных на разжигание национальной вражды и ненависти".

"Установлено, что 09.02.2018 на персональной странице социальной сети Facebook Суханов С.А. обнародовал текст с нецензурными высказываниями в адрес лиц еврейской национальности, с призывом к жителям города Днепр, которые разделяют его взгляды, относительно осуществления противоправных проявлений с признаками разжигания межнациональной розни и ненависти", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Мэр сообщил, что полиция завела дело по статье "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", санкция котрой предусматривает до пяти лет лишения свободы.