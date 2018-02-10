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Трамп обвинил New York Times в попытке его дискредитировать

19:1610.02.2018
(обновлено: 19:19 10.02.2018)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Дональд Трамп счел статью о покупке разведкой компромата у некоего "русского" частью кампании против себя.

Агентство национальной безопасности США. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky, File
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"Согласно New York Times, некий русский продал фальшивые секреты о "Трампе" США. Он запрашивал 10 миллионов долларов, сторговался до 1 миллиона с оплатой в рассрочку. Надеюсь, люди теперь видят и понимают, что тут происходит. Все начинает выходить наружу", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил свой традиционный лозунг — "Осушим болото!" Под "болотом" Трамп понимает вашингтонский истеблишмент, который враждебно к нему относится, и иногда — спецслужбы. Трамп в прошлом не раз заявлял, что спецслужбы при предыдущем президенте Бараке Обаме следили за ним с разрешения предыдущей администрации.

Американские разведчики собирались заплатить 1 миллион долларов россиянину, который обещал вернуть украденное у спецслужб США кибероружие и предоставить компромат на президента США Дональда Трампа, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах.

Знак Голливуда
© Cheryl Anne Groff
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По данным издания, агенты разведки ясно дали понять россиянину, что не хотят получать компромат на президента, однако он настоял на этой части сделки. Как пишет газета, американские разведчики встречались с неизвестным в маленьких городах Германии, передавали информацию через пятизвездочные отели Берлина и даже через официальный аккаунт Агентства национальной безопасности (АНБ) в Twitter. Через несколько месяцев секретных переговоров, агенты американских спецслужб доставили первый платеж в 100 тысяч долларов наличными, упакованными в чемодан, в номер гостиницы в Берлине.

Упоминаемый собеседник американских разведчиков так и не вернул спецслужбам похищенное хакерами программное обеспечение. Как сообщается, вместо кибероружия россиянин передал агентам "неверифицированную и, предположительно, сфабрикованную информацию" о Дональде Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и "данные российской разведки".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Американские секретные службы разорвали сделку с россиянином, поскольку опасались, что это могла быть операция российских спецслужб по вмешательству в работу американского правительства. Кроме того, агентов беспокоило, что огласка договоренностей по покупке данных могла бы привести к политическому кризису в Вашингтоне. Позднее американские и европейские спецслужбы заявили россиянину, что он будет арестован, если вернется в Западную Европу.

Согласно изданию, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отказалось комментировать информацию, а представители АНБ заявили газете, что "у всех сотрудников есть пожизненная обязанность защищать секретную информацию".

Фейковые новости
© Depositphotos / Vectorfusionart
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Ранее сообщалось, что группа хакеров ShadowBrokers объявила о хищении кибероружия у Equation Group — разветвленной группы хакеров, предположительно, связанной с АНБ. Похищенные ShadowBrokers данные частично были выложены в интернет. Специалисты отмечали, что эти программы позволяют красть данные и применяются при атаках против крупных компаний. Как отмечала газета New York Times, АНБ использовала вредоносные программы для проникновения в устройства и сети по всему миру, их кража привела к "катастрофическим последствиям" для агентства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации на Трампа являются фабрикацией.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

В поисках доказательств
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
В поисках доказательств
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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Natalia Freo
‘Дональд Трамп счел статью о покупке разведкой компромата у некоего "русского" частью кампании против себя.’

Не удивлюсь, что после окончания президентского срока или, быть может, даже сроков Трампа, вся эта ‘охота на ведьм’ будет благополучно продолжаться... )
21:16
10.02.2018
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jnl13
"Трамп обвинил New York Times в попытке его дискредитировать..."

И всё? )) У нас издания разоблачающие коррупцию закрывают, вот где демократия, учись Трамп!
19:37
10.02.2018
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