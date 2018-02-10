"Трамп обвинил New York Times в попытке его дискредитировать..."

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Дональд Трамп счел статью о покупке разведкой компромата у некоего "русского" частью кампании против себя.

"Согласно New York Times, некий русский продал фальшивые секреты о "Трампе" США. Он запрашивал 10 миллионов долларов, сторговался до 1 миллиона с оплатой в рассрочку. Надеюсь, люди теперь видят и понимают, что тут происходит. Все начинает выходить наружу", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он добавил свой традиционный лозунг — "Осушим болото!" Под "болотом" Трамп понимает вашингтонский истеблишмент, который враждебно к нему относится, и иногда — спецслужбы. Трамп в прошлом не раз заявлял, что спецслужбы при предыдущем президенте Бараке Обаме следили за ним с разрешения предыдущей администрации.

Американские разведчики собирались заплатить 1 миллион долларов россиянину, который обещал вернуть украденное у спецслужб США кибероружие и предоставить компромат на президента США Дональда Трампа, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах.

По данным издания, агенты разведки ясно дали понять россиянину, что не хотят получать компромат на президента, однако он настоял на этой части сделки. Как пишет газета, американские разведчики встречались с неизвестным в маленьких городах Германии, передавали информацию через пятизвездочные отели Берлина и даже через официальный аккаунт Агентства национальной безопасности (АНБ) в Twitter. Через несколько месяцев секретных переговоров, агенты американских спецслужб доставили первый платеж в 100 тысяч долларов наличными, упакованными в чемодан, в номер гостиницы в Берлине.

Упоминаемый собеседник американских разведчиков так и не вернул спецслужбам похищенное хакерами программное обеспечение. Как сообщается, вместо кибероружия россиянин передал агентам "неверифицированную и, предположительно, сфабрикованную информацию" о Дональде Трампе и других лицах, включая данные банковских счетов, электронную переписку и "данные российской разведки".

Американские секретные службы разорвали сделку с россиянином, поскольку опасались, что это могла быть операция российских спецслужб по вмешательству в работу американского правительства. Кроме того, агентов беспокоило, что огласка договоренностей по покупке данных могла бы привести к политическому кризису в Вашингтоне. Позднее американские и европейские спецслужбы заявили россиянину, что он будет арестован, если вернется в Западную Европу.

Согласно изданию, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США отказалось комментировать информацию, а представители АНБ заявили газете, что "у всех сотрудников есть пожизненная обязанность защищать секретную информацию".

Ранее сообщалось, что группа хакеров ShadowBrokers объявила о хищении кибероружия у Equation Group — разветвленной группы хакеров, предположительно, связанной с АНБ. Похищенные ShadowBrokers данные частично были выложены в интернет. Специалисты отмечали, что эти программы позволяют красть данные и применяются при атаках против крупных компаний. Как отмечала газета New York Times, АНБ использовала вредоносные программы для проникновения в устройства и сети по всему миру, их кража привела к "катастрофическим последствиям" для агентства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил журналистам, что сообщения о якобы имеющейся у Москвы компрометирующей информации на Трампа являются фабрикацией.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".