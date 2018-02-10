Украинская полиция начала операцию по поиску иностранных воров в законе

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Национальная полиция Украины совместно с пограничной и миграционной службой начала операцию "Мигрант" во выявлению и выдворению иностранцев, которые влияют на криминогенную ситуацию в стране, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, приказ о проведении оперативно-профилактической операции подписал глава МВД Украины Арсен Аваков, целью такой операции является выявление иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране.

"Это лидеры преступных групп, воры в законе. Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны обладать информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников", — цитирует Аброськина пресс-служба Нацполиции Украины.

Он также сообщил, что такие меры будут способствовать уменьшению негативного влияния этнической преступности на криминогенную ситуацию в регионе и государстве в целом.