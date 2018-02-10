Трамп обвинил демократов в планировании акции по дискредитации Белого дома

ВАШИНГТОН, 10 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы намеренно представили ему записку с большим количеством секретных данных, чтобы позднее обвинить отказавшийся публиковать ее Белый дом в сокрытии информации.

"Демократы представили очень политическую и длинную ответную записку и знали, что содержащиеся в ней источники и методы (и многое другое) должны быть существенно засекречены, и тогда они будут винить Белый дом в недостаточной прозрачности", — написал президент в своем аккаунте в Twitter, впервые лично прокомментировав свой отказ публиковать документ.

"Я сказал им переделать ее и отправить мне надлежащий вариант", — написал президент.

The Democrats sent a very political and long response memo which they knew, because of sources and methods (and more), would have to be heavily redacted, whereupon they would blame the White House for lack of transparency. Told them to re-do and send back in proper form! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2018 г.

​Ранее республиканцы в конгрессе распространили меморандум о так называемом "российском расследовании", в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечалось, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Президент Трамп обнародовал документ, несмотря на то что ФБР выступило против публикации.

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сенате Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости", так как американский народ должен иметь возможность узнать точку зрения другой стороны в дискуссии, чтобы сделать свои собственные выводы. Ведущий демократ в комитете по разведке палаты представителей конгресса Адам Шифф назвал публикацию документа "политическим заказным убийством" в отношении ФБР.

Трамп обещал опубликовать записку демократов, но в пятницу адвокат Трампа направил письмо в комитет палаты представителей по разведке, в котором заявил, что президент не может опубликовать документ в связи с содержащимися в ней секретными данными и потенциальной угрозой национальной безопасности США от их раскрытия. Решение президента, как пояснил его юрист, основано на рекомендации министерства юстиции США, которое ознакомилось с запиской.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.