МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Лидера белорусской Объединенной гражданской партии (ОГП) Анатолия Лебедько задержала милиция, его будут судить 12 февраля, сообщает Объединенная гражданская партия.

По ее информации, машина лидера партии, в которой находились Лебедько и еще один партийный деятель Александр Добровольский, была остановлена вечером 9 февраля "без внятного объяснения причин" на трассе Брест-Минск.

Лебедько доставили в отдел милиции, составили на него протокол о неповиновении сотруднику милиции, после чего объявили, что он задержан, говорится на сайте ОГП.

На утро 10 февраля Лебедько находится в Кобрине Брестской области. "Жене Анатолия Светлане по телефону Кобринского РОВД сообщили, что суд состоится в понедельник, 12 февраля, в Кобрине", — отмечается в сообщении партии.

На странице Лебедько в соцсети Facebook размещена информация, что в Брест он приезжал на пикет кандидатов в депутаты местных советов от ОГП, где вел сбор подписей против строительства аккумуляторного завода. Сейчас в Белоруссии проходит кампания по выборам депутатов местных советов, выборы состоятся 18 февраля.

Ранее Лебедько и другие белорусские оппозиционеры задерживались за участие в несанкционированных акциях протеста против налога с "тунеядцев" — сбора в размере 20 базовых величин (более 200 долларов), который, по решению властей, должны были уплачивать неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики. В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил этот налог, вместо него для неработающих граждан будет определен перечень услуг из числа субсидируемых государством, за которые они будут платить полную стоимость с 2019 года.