ЕРЕВАН, 10 фев — РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявил в Степанакерте на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ о необходимости полноценного участия НКР в переговорах, заявили в пресс-службе главы Карабаха.

Сопредседатели Игорь Попов (РФ), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шефер (США) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик прибыли в Карабах в рамках регионального визита в зону конфликта.

"Президент Республики Арцах (армянское название Карабаха) вновь подтвердил приверженность официального Степанакерта мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость восстановления полноценного переговорного формата и участия Арцаха во всех этапах урегулирования конфликта", — говорится в сообщении, размещенном на сайте президента НКР.

По данным пресс-службы, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся урегулирования азербайджанско-карабахского конфликта и ситуации на линии соприкосновения.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Азербайджан в ходе последующего военного конфликта потерял контроль над Нагорным Карабахом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.