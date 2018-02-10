МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Падение пилота израильских ВВС, катапультировавшегося из подстреленного истребителя, попало на видео.

​В ночь на субботу израильские военные перехватили иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседнего государства.

Один из израильских истребителей F-16 попал под зенитный огонь и потерпел крушение. Экипаж из двух человек выжил, но один летчик получил тяжелые травмы.

После инцидента израильские авиационные власти закрыли воздушное пространство над значительной частью страны.

Israeli pilot caught on video after ejecting from F16. pic.twitter.com/UO4sqHMNF3 — LTC (R) Peter Lerner (@LTCPeterLerner) 10 февраля 2018 г.

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