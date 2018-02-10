На Украине полицейский застрелил человека во время ссоры

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости. Сотрудник Национальной полиции Украины во время бытовой ссоры застрелил из табельного оружия человека, сообщает штаб военной операции в Донбассе.Facebook штаба военной операции.
По данным пресс-центра, полиция ведет следственные действия, выясняются обстоятельства и причины происшествия. Не уточняется, в каком населенном пункте и украинском регионе произошел этот инцидент.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.