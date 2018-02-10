США рисуют картину в Афганистане радужнее, чем она есть, заявил Небензя

НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. США рисуют картину в Афганистане гораздо радужнее, чем она есть на самом деле, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Нам рисуют картину гораздо радужнее, чем положение дел в действительности. Мы знаем, что "Талибан"* по-прежнему контролирует около половины территории страны, никаких видимых перспектив урегулирования и диалога не просматривается, и что американцы ставят на военное решение конфликта, которое не работает", — сказал Небензя.

"Афганистан становится новым плацдармом для ИГИЛ*, это беспокоит наших центральноазиатских коллег, и нас тоже", — добавил он.

По его словам, Россия делает все для того, чтобы запустить политический диалог внутри Афганистана, в то время как США делают ставку на военные средства.

"Американцы говорят, что их целью является интенсификация подавления террористических группировок, прежде всего, с воздуха. Они нас уверяют, что в течение года намереваются добиться крупных военных успехов в Афганистане", — сказал Небензя.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена в России