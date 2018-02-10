Небензя не видит предпосылок для снятия оружейного эмбарго с Ливии

НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Предпосылок для снятия оружейного эмбарго против Ливии сейчас нет, считает постпред России при ООН Василий Небензя.

"Каких-то предпосылок для снятия оружейного эмбарго в настоящее время не существует… Сейчас снятие эмбарго Ливии не поможет… Террористическая угроза, проявления терроризма там по-прежнему велики, действуют многочисленные вооруженные группировки, которые никому не подчиняются", — сказал Небензя журналистам.

По его словам, Ливия, к сожалению, представляет из себя "разбитое на мелкие кусочки стекло". "Это не просто две-три группировки, о которых принято говорить", — добавил он.

Небензя также отметил, что речь идет о многосоставном обществе с выраженной племенной структурой.

Оружейное эмбарго в отношении Ливии, которая после свержения и убийства лидера страны Муаммара Каддафи переживает период кризиса и двоевластия, действует с февраля 2011 года.