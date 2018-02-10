Идея "двойной заморозки" в случае с КНДР де-факто работает, заявил Небензя

НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости. Предложенная Россией и Китаем идея "двойной заморозки" военных учений на Корейском полуострове де-факто работает.

"Наша совместная с китайцами идея двойной заморозки де-факто сейчас работает, хотя это и не признают некоторые наши партнеры. По факту мы живем в условиях двойной заморозки", — сказал Небензя.

Ранее США и Южная Корея сообщили, что воздержатся от проведения военных учений на период Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

"Чем дольше она (заморозка) продлится, тем лучше. Естественный рубеж мы видим в возможном возобновлении в начале апреля американо-южнокорейских военных учений. Желательно, конечно же, чтобы они их не проводили или отложили на более позднее время, или, по крайней мере, снизили их уровень и масштаб. Это очень важно. Мы находимся на ключевом отрезке времени, когда окно возможностей для диалога между США и Северной Кореей существует", — сказал Небензя.

Он добавил, что "на Олимпиаде вполне возможна встреча вице-президента США с главой северокорейской делегации".

"У наших партнеров в США идет некоторый процесс осмысления того, как они могут к этой проблеме подступиться. Они понимают, что решение необходимо, что военное решение — это катастрофа" — сказал Небензя.

Он отметил, что проблему КНДР нельзя решить "кавалерийским наскоком".