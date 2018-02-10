Небензя не исключил, что США готовят некие меры против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Россия не исключает, что США готовят некие меры против Ирана, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.

В ходе визита в Вашингтон в январе постпреды стран-членов СБ ООН встретились с президентом Дональдом Трампом. Им также показали обломки, предположительно, иранских ракет из Йемена, предоставленные Саудовской Аравией. Это, по заявлению американской стороны, является доказательством вмешательства Ирана в ситуацию в Йемене.

Постпреда спросили, не является ли приглашение в Вашингтон постпредов при СБ ООН в январе прелюдией к каким-либо действиям США против Ирана.

"Не исключаем, потому что в Вашингтоне Никки Хейли говорила: вы видели сами, мы вам все показали, незаконные поставки оружия Ираном хуситам доказаны. Посмотрите на даты, на клейма, на года — с этим надо что-то делать, сказала она многозначительно. Из этого вытекает, что, возможно, они что-то готовят. Пока мы, правда, ничего не видели", — сказал Небензя.