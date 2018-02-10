Небензя предложил Трампу бороться с угрозами, такими как терроризм

НЬЮ-ЙОРК, 10 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что предложил на встрече представителей СБ ООН с президентом США Дональдом Трампом в январе, чтобы Россия и США занимались реальными угрозами, такими как терроризм.

"Я сказал: знаете, господин президент, Россию здесь в Америке обвиняют в ревизионизме, в том, что мы хотим стать великой державой. Да, мы хотим быть сильными и процветающими, и не хотим быть слабыми и нищими. Но не за счет кого-либо и не за счет Америки. Давайте наконец будем заниматься не вымышленными, а реальными угрозами, а реальные угрозы — экстремизм, терроризм, (нарушения режима) нераспространения", — сообщил Небензя.

По его словам, он сказал Трампу, что многие страны в ООН, и большие и малые, рассчитывают на нормализацию отношений США и России, поскольку, когда Россия и США в нормальных отношениях, "мир дышит легче". Кроме того, на встрече обсуждались Иран, КНДР, Афганистан, терроризм и другие вопросы, сообщил Небензя.