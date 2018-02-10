В Китае призвали Трампа нарастить координацию по международным вопросам

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Китай призывает США наращивать координацию по важным международным вопросам, включая ядерную проблему КНДР, а также надлежащим образом устранять имеющиеся разногласия по чувствительным темам, заявил член Госсовета КНР Ян Цзечи, курирующий международные вопросы, на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Официальный визит Ян Цзечи в США прошел 8-9 февраля.

"Надеемся, что обе стороны будут совместно прилагать усилия по поддержанию тесных контактов на всех уровнях, в том числе и на самом высоком, должным образом проведут второй раунд китайско-американского диалога по вопросам дипломатии и безопасности, будут расширять сотрудничество в торгово-экономической, военной, гуманитарной, правоохранительной областях, а также в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, будут укреплять координацию по региональным и глобальным вопросам, включая ядерную проблему Корейского полуострова", — заявил Ян Цзечи, слова которого опубликованы на сайте МИД КНР.

Он также выразил надежду, что Пекин и Вашингтон "смогут надлежащим образом преодолевать имеющиеся расхождения во взглядах по чувствительным вопросам, а также активно стимулировать развитие китайско-американских отношений".

Трамп в свою очередь заявил, что "США готовы укреплять сотрудничество с Китаем, способствовать дальнейшему активному развитию двусторонних отношений".