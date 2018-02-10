Посольство России в Британии показало фильм "Святыни Кремля"

ЛОНДОН, 10 фев – РИА Новости. Британская премьера документального фильма "Святыни Кремля" прошла в пятницу вечером в посольстве России в Лондоне.

Повествующий об истории и секретах московского Кремля 10-серийный фильм раскрывает зрителю множество ранее не показанных материалов: фотографий, карт, схем и документов из исторических музеев и архивов Кремля. Фильм рассказывает о самых известных, в большинстве своем малодоступных, архитектурных сооружениях главной правительственной резиденции России.

К уникальным кадрам фильма относятся первые в отечественном телевидении съемки в так называемой Царицыной палате, являвшейся в XVII веке представительским залом русских цариц династии Романовых.

Впервые съемочная группа работала на Тайницкой башне, с которой начиналось строительство Кремля в XV веке. Также впервые с 2003 года проведены съемки в механизме курантов Спасской башни. Впервые после реставрации съемки были сделаны в залах Большого Кремлевского и Теремного дворцов.

"Мы вывели документальное кино на другой уровень. Документальное кино – это некоммерческий проект. Мы смогли вложить все свои силы, эмоции, связи, желания и объединиться… У нас есть миссия – познакомить с историей соотечественников, которые проживают за рубежом, объединить любящих историю людей. И у нас сложился другой формат документального кино, который появился благодаря нашей работе", — сказала РИА Новости продюсер фильма Ольга Пиленкова.

Фильм существует в нескольких версиях: цикл серий по 26 минут и один фильм, хронометражем 85 минут на русском и английском языках. Созданные для фильма 3D-реконструкции позволили не только показать Чудов и Вознесенский монастыри, Малый Николаевский дворец и монумент Александру Второму, но и воссоздать пространственную модель Кремля в разные исторические эпохи.

"Этот фильм переведен на несколько языков: французский, итальянский, английский, сейчас идет перевод на испанский. Мы готовимся к переводу на греческий и китайский. В прошлом году фильм был показан в Италии и Франции, в этом году есть ряд стран, где тоже пройдут показы. Ну и самое главное – это новости, которые мы узнали накануне нашего отлета в Британию. В России есть проект "Российская электронная школа" и в нее, наряду с фильмами гениального Тарковского, будет включен и наш фильм. Его рекомендуется показывать школьникам на уроках москвоведения и студентам вузов", — рассказала РИА Новости режиссер цикла Алена Фоломьева.

Фильм создан при содействии коменданта московского Кремля, генерал-лейтенанта Сергея Хлебникова, советника директора ФСО Сергея Девятова, митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Поддержал проект, в частности, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.