Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллег, а также ветеранов МИД с Днем дипломатического работника.

"Внешнеполитическая служба России, уходящая корнями в глубину столетий, сильна своими традициями. Во все времена здесь трудились талантливые люди, настоящие патриоты и профессионалы. Многие из них оставили заметный след в летописи российской государственности", — говорится в поздравлении.

Министр напомнил имена таких известных дипломатов, как Александр Горчаков, Андрей Громыко, Евгений Примаков и других. Также он отметил, что такие известные литераторы, как Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Федор Тютчев, Алексей Толстой работали на дипломатической стезе.

"Оставленное нам наследие ко многому обязывает. Тем более, что ситуация в мире не становится спокойнее. Осуществляя утвержденный президентом Владимиром Путиным многовекторный внешнеполитический курс, дипломатия вносит свой вклад в надежное обеспечение суверенитета и безопасности России", — заявил Лавров.

Он выразил уверенность, что каждый сотрудник министерства — в центральном аппарате, загранучреждениях, представительствах в российских регионах — продолжит трудиться инициативно, творчески и эффективно, а также пожелал дипломатам здоровья, благополучия, дальнейших успехов в службе.