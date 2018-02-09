Посольство России в Армении поздравило коллег шуточным клипом

ЕРЕВАН, 9 фев – РИА Новости. Посольство Российской Федерации в Армении поздравило коллег с Днем дипломатического работника шуточным клипом, снятым по мотивам песни Игоря Растеряева "Комбайнеры".

"Сотрудники посольства России в Армении сердечно поздравляют с Днем дипломатического работника своих коллег на Смоленской площади и за рубежом этим шуточно-музыкальным клипом", — говорится в аннотации к клипу, размещенному на странице посольства в соцсети Facebook и на канале Youtube.

"Он как Бетмэн прилетит, где плохо или помощь ждут, и к российским интересам обозначит он маршрут. Мало нас, но сильны мы не числом. Подлых недругов России ждет всегда облом. И заклятые партнеры в НАТО понимать должны: мир и дружба на планете для людей-таки важны", — поют дипломаты о своих коллегах. Песня заканчивается словами "Виват, Россия!"

День дипломатического работника традиционно отмечается в России 10 февраля. Профессиональный праздник был учрежден в 2002 году указом президента. Дата праздника связана с наиболее ранним документальным упоминанием — 10 февраля 1549 года — посольского приказа, первой в истории России государственной структуры, которая занималась иностранными делами.

Накануне представители российского посольства возложили в Ереване венок и цветы к могилам советских и российских дипломатов, а также к памятнику выдающемуся русскому дипломату и поэту Александру Сергеевичу Грибоедову, участвовавшему в разработке условий Туркманчайского договора 1828 года по итогам русско-персидской войны (1826-1828 годы). По условиям договора к России отошли территории Восточной Армении. Грибоедов сыграл ключевую роль и в переселении из Персии в Восточную Армению десятков тысяч армян.