МИД Франции создал сайт и аккаунт в Twitter на русском языке

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Министерство Европы и иностранных дел Франции в пятницу объявило о начале работы русскоязычных сайта и страницы в сети микроблогов Twitter.

"В рамках развития цифровой дипломатии на иностранных языках министерство Европы и иностранных дел открывает 9 февраля русскую версию своего официального сайта France Diplomatie, а также аккаунт в Twitter на русском языке", — сообщается на сайте ведомства.

Русский стал шестым языком французской дипломатии: в 2012 году заработали английская и испанская версии сайта, арабская и немецкие появились в 2013 году. Министерство также ведет аккаунты в социальных сетях на английском (с 2010 года), на испанском (с 2012), на арабском (с 2014) и на немецком (с 2017).

"Перед вами новая версия сайта французской дипломатии на русском языке… Задача этого сайта — помочь вам узнать современную Францию", — говорится в послании министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Несмотря на то, что русскоязычный аккаунт ведомства в Twitter был зарегистрирован еще в сентябре 2017 года, первые две публикации в нем появились только вечером в четверг и пятницу.

"Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на русскоязычном аккаунте МИД Франции. Обещаем делиться интересной и полезной информацией о нашей стране и не только… После английского, испанского, арабского и немецкого французская дипломатия теперь говорит по-русски", — сообщается в одной из публикаций микроблога.