Итальянский мэр стал фигурантом дела об обрушении дома в 2016 году

РИМ, 9 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Мэр итальянского города Аматриче Серджо Пироцци попал под следствие по делу об обрушении здания в результате землетрясения в августе 2016 года, сообщают в пятницу итальянские СМИ.

Пироцци подозревается в непреднамеренном убийстве после обрушения здания на одной из площадей Аматриче, которое после сильнейшего подземного толчка погребло под собой семь человек. Вместе с мэром по этому делу проходят еще 7 человек, среди них, как отмечает газета Messaggero , бывший глава полиции Аматриче, техники Управления гражданского строительства и городской геодезист.

Пироцци, который благодаря своим усилиям по восстановлению Аматриче заслужил серьезную народную поддержку, ранее выдвинул свою кандидатуру в президенты области Лацио на ближайших региональных выборах, которые пройдут 4 марта одновременно с всеобщими парламентскими.

Он заявил, что узнал о завершении предварительного расследования рано утром в пятницу, отметив, что полностью непричастен к фигурирующим в деле событиям.

Пироцци подчеркнул тот факт, что фигурантом дела об убийстве он "случайно" стал за 22 дня до выборов.

В ночь на 6 апреля 2009 года в Аквиле (область Абруццо) произошло землетрясение магнитудой 5,8. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 309 человек, примерно 70 тысяч жителей региона лишились крыши над головой. В среду карабинеры поместили под домашний арест 10 человек, среди которых предприниматели, специалисты и представители властных структур, по обвинению в коррупции при распределении подрядов на восстановление Аквилы.