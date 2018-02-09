МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у него хорошие, уважительные отношения с американской коллегой Никки Хейли, выразив надежду, чтобы и российско-американские отношения были бы такими же.

"Что касается наших отношений с Никки Хейли, то они очень хорошие, мы относимся друг к другу с уважением, я бы даже сказал, с симпатией и теплотой. Я бы хотел, чтобы наши межгосударственные отношения были такими же, как наши отношения личные", — заявил он в интервью телеканалу "Россия 24"

Небензя отметил, что у него "очень хорошо" складываются отношения с его другими коллегами в ООН. "Они меня очень тепло приняли, поддерживали, когда я только приехал", — рассказал дипломат, который был назначен постпредом в 2017 году после смерти Виталия Чуркина.

"Я со многими из них дружу, и не только с теми, кого принято считать нашими союзниками, со всеми, собственно говоря. Наши отношения за пределами зала Совета Безопасности и любого другого зала в секретариате ООН очень дружеские ", — добавил Небензя, отметив, что послы стран в ООН составляют "клуб друзей".

Он также заявил, что к России в ООН "относятся с большим уважением". "Не только как к постоянному члену Совета Безопасности. Мне говорят мои коллеги, в том числе западные послы, что мы вас уважаем за то, что, если мы с вами о чем-то договорились, вы всегда это выполняете", — указал дипломат.