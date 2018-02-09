МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что у него хорошие, уважительные отношения с американской коллегой Никки Хейли, выразив надежду, чтобы и российско-американские отношения были бы такими же.
Небензя отметил, что у него "очень хорошо" складываются отношения с его другими коллегами в ООН. "Они меня очень тепло приняли, поддерживали, когда я только приехал", — рассказал дипломат, который был назначен постпредом в 2017 году после смерти Виталия Чуркина.
Он также заявил, что к России в ООН "относятся с большим уважением". "Не только как к постоянному члену Совета Безопасности. Мне говорят мои коллеги, в том числе западные послы, что мы вас уважаем за то, что, если мы с вами о чем-то договорились, вы всегда это выполняете", — указал дипломат.