МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год, продлив финансирование правительственных ведомств до 23 марта.

"Только что подписал законопроект. Теперь мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Мы любим нашу армию и нуждаемся в ней, мы дали ей все и даже больше. Это случилось впервые за долгое время. Также это означает рабочие места, рабочие места и еще раз рабочие места!" — написал президент в Twitter

Законопроект поступил на подписание главы государства после того, как его приняли сенат и палата представителей конгресса США.

Глава государства назвал законопроект "большой победой для армии, но большими растратами, чтобы получить голоса демократов". "В отсутствии большего числа республиканцев в конгрессе мы были вынуждены увеличить расходы на то, что нам не нравится или не хочется, чтобы, наконец, после многих лет истощения позаботиться о нашей армии", — написал Трамп.

Ранее правительственные ведомства США были вынуждены приостановить работу из-за того, что конгресс так и не смог принять проект федерального бюджета на 2018 финансовый год. Срок предыдущего временного бюджетного соглашения истек в полночь пятницы.

В среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов, при этом предполагается, что расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов за два последующих года. Однако в последний момент сенатор-республиканец Ренд Пол потребовал проголосовать по его поправке, предусматривающей финансирование в рамках нынешних лимитов.

Это уже второй случай за месяц, когда правительство США вынуждено прекращать работу. В январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.