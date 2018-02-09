МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год, продлив финансирование правительственных ведомств до 23 марта.Twitter.
Законопроект поступил на подписание главы государства после того, как его приняли сенат и палата представителей конгресса США.
Глава государства назвал законопроект "большой победой для армии, но большими растратами, чтобы получить голоса демократов". "В отсутствии большего числа республиканцев в конгрессе мы были вынуждены увеличить расходы на то, что нам не нравится или не хочется, чтобы, наконец, после многих лет истощения позаботиться о нашей армии", — написал Трамп.
Ранее правительственные ведомства США были вынуждены приостановить работу из-за того, что конгресс так и не смог принять проект федерального бюджета на 2018 финансовый год. Срок предыдущего временного бюджетного соглашения истек в полночь пятницы.
Это уже второй случай за месяц, когда правительство США вынуждено прекращать работу. В январе федеральные учреждения три дня работали с перебоями из-за задержки в принятии очередного временного законопроекта, затем был принят бюджет до 8 февраля.