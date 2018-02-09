Небензя рассказал о последствиях краха ядерной сделки по Ирану

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Возможный крах Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану окажет влияние на ситуацию вокруг КНДР, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Сделка пересмотру не подлежит. Это настолько тонкий баланс интересов и компромиссов, что его невозможно изменить или улучшить. Если такие попытки будут предприняты, то сделка может обрушиться со всеми очевидными вытекающими негативными последствиями", — сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".

В том числе, по его словам, возможное разрушение СВПД "будет иметь очевидную проекцию на ситуацию на Корейском полуострове".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.