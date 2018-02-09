Еврокомиссия готова обсуждать отмену перехода стран ЕС на летнее время

БРЮССЕЛЬ, 9 фев — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия готова к обсуждению вопроса об отказе от перевода Евросоюза на летнее и зимнее время, заявила в пятницу представитель исполнительной коллегии ЕС Мина Андреева.

Европарламент в четверг на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию "прекратить практику перевода часов на том основании, что многочисленные научные исследования не смогли доказать каких-либо положительных последствий этого, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения". Депутаты призвали ЕК провести "тщательную оценку мер летнего времени", высказавшись при этом за сохранение единого подхода на уровне ЕС.

"Еврокомиссия готова продолжить дальнейшее рассмотрение вопроса о летнем времени на основании всех имеющихся свидетельств и вклада Европарламента, стран-членов ЕС и национальных парламентов. Поэтому мы приветствуем (резолюцию)", — сказала Андреева журналистам в Брюсселе.

Между тем за отмену перехода Евросоюза на летнее и зимнее время на данный момент высказалась лишь одна из стран-членов сообщества — Финляндия.

В ноябре 2017 года парламент Финляндии был вынужден отклонить гражданскую инициативу об отмене перехода на летнее время по причине того, что данный вопрос требует решения на уровне ЕС. Министр транспорта и связи Финляндии Анне Бернер тогда пообещала парламентариям вынести вопрос на обсуждение стран-членов ЕС.

В Европейском союзе переход на летнее и зимнее время регламентирует директива Европейского парламента и Совета ЕС 2000/84/EG. Она определяет начало и конец летнего времени во всех государствах ЕС и устанавливает, что летнее время вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Действие данной директивы, которой придерживается и ряд не входящих в ЕС стран, продлевается каждые пять лет. Дискуссия о целесообразности перевода стрелок часов ведется с момента введения действующей практики. К концу XX века выяснилось, что экономический эффект от летнего времени незначителен. Большинство стран Азии, Африки, Южной Америки отказались от его использования, но оно сохраняется в Европе и в Северной Америке.