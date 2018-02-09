МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Актриса Ума Турман опубликовала в Instagram видео неудавшегося дубля "Убить Билла — 2", во время съемки которого она получила серьезные травмы.

Актрисе нужно было проехать по лесной дороге. Режиссер Квентин Тарантино лично проверил состояние автомобиля и участок дороги, однако в какой-то момент в сцену внесли изменения.

Публикация от Uma Thurman (@ithurman) Фев 5, 2018 в 10:15 PST

Турман надо было проехать в обратном направлении на довольно большой скорости, чтобы у нее развевались волосы на ветру. В итоге машину занесло, она врезалась в дерево. Актрису увезли в больницу.

Чтобы доказать, что условия съемки были небезопасными, нужна была запись дубля. Однако Турман не могла получить ее от студии Miramax и ее главы — скандального продюсера Харви Вайнштейна — в течение 15 лет. Сделать это удалось совсем недавно с помощью Тарантино, который нашел пленку.

Некоторое время назад актриса, как и множество ее коллег, рассказала о домогательствах Вайнштейна. По словам Турман, продюсер угрожал разрушить ее карьеру. В ответ на это адвокат продюсера Бенджамин Брафман заявил, что его подопечный был шокирован "ложными обвинениями со стороны Умы Турман" и рассматривает возможность обратиться в суд. При этом, по словам юриста, Вайнштейн признает, что 25 лет назад совершал неподобающие поступки в отношении актрисы, однако тут же извинился перед ней.