В Киеве спецназ приехал задерживать Саакашвили, сообщил его соратник

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Бойцы спецподразделения Службы безопасности Украины "Альфа" приехали в киевский отель для задержания экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил соратник политика Давид Сакварелидзе.

Министр юстиции Украины Павел Петренко в пятницу заявил, что генеральная прокуратура может продолжать экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили, поскольку суд отказал политику в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

"К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (улица Набережно-Крещатицкая, 1) (президент Украины Петр) Порошенко прислал "Альфу", чтобы забрать Михаила Саакашвили", — написал Сакварелидзе в Facebook.

Один из адвокатов политика сообщил РИА Новости, что пока не может прокомментировать ситуацию, поскольку едет на место. В миграционной службе РИА Новости сообщили, что не комментируют ситуацию.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.