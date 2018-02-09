Песков рассказал о подготовке визита Макрона

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Подготовка визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию, который может состояться в мае, ведется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, есть ли договоренность о визите французского лидера в мае, Песков ответил утвердительно.

"Ведется подготовка такого визита", — сказал он.

В пятницу состоялся телефонный разговор Путина и Макрона. Лидеры обменялись мнениями по актуальным вопросам российско-французских отношений, включая подготовку к визиту Макрона в Россию в мае и участию в Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, в ходе обсуждения торгово-экономической и инвестиционной проблематики Путин информировал французского коллегу об итогах своей недавней встречи с представителями крупного французского бизнеса.