Суд в Киеве перенес заседание по делу об убийстве Бузины

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева перенес на 22 февраля предварительное заседание по уголовному делу об убийстве известного украинского журналиста Олеся Бузины, передает корреспондент РИА Новости.

"В связи с занятостью членов коллегии судей в других процессах подготовительное заседание переноситься на 22 февраля на 10.00 (11.00 мск)", — сказал председательствующий в деле судья Евгений Сидоров.

На судебном заседании в пятницу присутствовали два подозреваемых по делу – националисты, участники боевых действий в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук, а также потерпевшая сторона — мать погибшего. Также в суде находились сторонники обвиняемых — представители националистических организаций

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.