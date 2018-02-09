Суду присяжных отказали в рассмотрении дела об убийстве Бузины

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отказался передать присяжным рассмотрение уголовного дела об убийстве журналиста Олеся Бузины, передает корреспондент РИА Новости.
"В удовлетворении заявления защитников обвиняемфых об отводе состава судей и заявление судьи Евгения Сидорова о самоотводе по делу отклонить", — зачитал решение председательствующий судья.
При этом суд отметил, что вопрос о рассмотрении дела судом присяжных должен рассматриваться только после завершения предварительного заседания и принятия решения о назначении дела к рассмотрению по существу.
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.