Суду присяжных отказали в рассмотрении дела об убийстве Бузины

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отказался передать присяжным рассмотрение уголовного дела об убийстве журналиста Олеся Бузины, передает корреспондент РИА Новости.

Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты обвиняемых о рассмотрении этого дела присяжными. Адвокаты объясняли свою просьбу тем, что по закону дела, по которым может быть назначено пожизненное заключение, должен рассматривать суд присяжных.

"В удовлетворении заявления защитников обвиняемфых об отводе состава судей и заявление судьи Евгения Сидорова о самоотводе по делу отклонить", — зачитал решение председательствующий судья.

При этом суд отметил, что вопрос о рассмотрении дела судом присяжных должен рассматриваться только после завершения предварительного заседания и принятия решения о назначении дела к рассмотрению по существу.

На судебном заседании в пятницу присутствовали два подозреваемых по делу – националисты, участники боевых действий в Донбассе Андрей Медведько и Денис Полищук, а также потерпевшая сторона — мать погибшего. Также в суде находились сторонники обвиняемых — представители националистических организаций

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них – в голову. Инцидент расследовался по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.