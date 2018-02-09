Индиец втайне от жены продал ее почку, потому что не получил приданое

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. В Индии мужчина продал почку своей супруги, поскольку не получил приданого от ее родителей. Об этом сообщает издание Sputnik.

Девушка узнала об этом через два года после операции. Она обратилась к врачу с жалобой на боли в животе. В ходе осмотра обнаружилось, что у нее нет одной почки. После этого она обратилась в полицию с жалобой на мужа. Именно по его настоянию она согласилась на операцию, как ей тогда сказали, по удалению аппендикса. Однако после процедуры, которую ей делали в частной клинике, боли только усилились.

"Тогда я поняла, почему муж умолял меня никому не рассказывать об операции. Он продал мою почку из-за того, что моя семья не дала приданого", — заявила девушка.

После ее заявления полиция завела дело против ее супруга, шурина и свекрови. Предполагается, что они продали ее почку некоему бизнесмену.