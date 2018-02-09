В ДНР настаивают на разработке механизма наказания за нарушения "Минска-2"

ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики считают необходимым создать механизм для привлечения к ответственности за нарушение минских соглашений по Донбассу, заявил полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.

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"Необходим механизм, который можно применить в адрес нарушителей (минских соглашений — ред.). По сей день этот механизм не выработан. Мы неоднократно выходили с этой инициативой, чтобы виновная сторона несла наказание, санкции на нее возлагались. Пока здесь полного понимания нет, ОБСЕ фактически все решает тем, что делает очень пространные заявления, которые украинская сторона пытается трактовать в свою сторону", — сказал Пушилин в пятницу журналистам.

В качестве примера он привел захват украинскими силовиками населенных пунктов на линии соприкосновения, что в ОБСЕ назвали "сближением сторон конфликта".