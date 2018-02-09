В ДНР настаивают на разработке механизма наказания за нарушения "Минска-2"

ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики считают необходимым создать механизм для привлечения к ответственности за нарушение минских соглашений по Донбассу, заявил полпред ДНР в контактной группе по Украине Денис Пушилин.
46.5%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
В качестве примера он привел захват украинскими силовиками населенных пунктов на линии соприкосновения, что в ОБСЕ назвали "сближением сторон конфликта".