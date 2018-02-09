МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Адвокат, бывший детский омбудсмен Павел Астахов посоветовал включенным в "кремлевский доклад" россиянам нанять американских адвокатов и участвовать в процессах по исключению их из этого списка.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям? Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

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По словам адвоката, этот список неправомерен с юридической точки зрения. "Это не имеет отношения ни к праву, ни к международному праву", поскольку это сугубо политический вопрос, отметил Астахов.

"Честно говоря, я бы рекомендовал нанимать лучших адвокатов в Америке, прежде всего, создать прецедент, биться за исключение из списка", — сказал Астахов журналистам в кулуарах съезда РСПП.

Астахов посоветовал включенным в "кремлевский список" нанять американских адвокатов для процесса по исключению из доклада pic.twitter.com/QJgb81Bxyl — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 февраля 2018 г.

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Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

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