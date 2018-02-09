МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Адвокат, бывший детский омбудсмен Павел Астахов посоветовал включенным в "кремлевский доклад" россиянам нанять американских адвокатов и участвовать в процессах по исключению их из этого списка.
36.6%Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США
32.1%Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов
31.3%Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
"Честно говоря, я бы рекомендовал нанимать лучших адвокатов в Америке, прежде всего, создать прецедент, биться за исключение из списка", — сказал Астахов журналистам в кулуарах съезда РСПП.
Астахов посоветовал включенным в "кремлевский список" нанять американских адвокатов для процесса по исключению из доклада pic.twitter.com/QJgb81Bxyl— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 февраля 2018 г.
Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.
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