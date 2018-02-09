Сотрудники российского посольства в Анкаре возложили цветы к бюсту Карлова

Сотрудники посольства РФ в Анкаре во время возложения цветов к мемориальной доске памяти Андрея Карлова

Сотрудники посольства РФ в Анкаре во время возложения цветов к мемориальной доске памяти Андрея Карлова

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Коллектив посольства России в Анкаре возложил в пятницу цветы к бюсту Героя России посла Андрея Карлова в связи с Днем дипломатического работника.

Цветы были также возложены на площади Санкт-Петербурга турецкой столицы к мемориальной доске в память о первых советских дипломатах, работавших в здании, где сегодня располагается Дом турецко-российской дружбы. После церемонии посол РФ в Турции Алексей Ерхов выступил перед учащимися школы при российском посольстве и рассказал им о тонкостях профессии дипломата.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.