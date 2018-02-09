Анкара санкционировала задержание сопредседателя прокурдской партии

АНКАРА, 9 фев — РИА Новости. Прокуратура Турции санкционировала задержание сопредседателя прокурдской Партии демократии народов Серпиль Кемальбай за осуждение ею турецкой операции против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне, сообщил РИА Новости представитель партии в пятницу.

"Кемальбай ранее выступала с заявлениями, осуждающими операцию в сирийском Африне. В связи с этим прокуратурой Анкары сегодня был выдан ордер на ее задержание", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что ордеры выданы на задержание еще ряда членов партии.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.