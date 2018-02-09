МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Созданная в самопровозглашенной Донецкой народной республике самая крупнокалиберная в мире снайперская винтовка "Сепаратист" слишком тяжела, однако ее сборка не потребует больших затрат, а о массовом производстве речь в любом случае не идет.

Об этом РИА Новости рассказал в пятницу президент Академии геополитических проблем (Россия) доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее в Telegram-канале WarGonzo был опубликован видеосюжет, согласно которому в ДНР создали и испытали самую крупнокалиберную в мире снайперскую винтовку, получившую название "Сепаратист". Заявленная дальность комплекса составляет три километра, а боеприпасы для него сопоставимы со снарядами для ЗУ-23 (разработанная в СССР 23-миллиметровая спаренная зенитная установка). Отдачи у винтовки, как утверждают разработчики, практически нет.

"В этом нет ничего удивительного. Донецкая народная республика — это исключительно развитый по украинским меркам регион. Как раз здесь были размещены основные промышленные мощности Украины. Необходимая база для налаживания производства у них более чем достаточная, инженеров и конструкторов тоже хватает", — сказал Сивков.

Собеседник агентства отметил, что сборка "Сепаратистов" не потребует значительных затрат, поскольку потребность ополчения ДНР в оружии такого калибра относительно невысока — максимум несколько десятков единиц.

Эксперт также подчеркнул, что эта винтовка вряд ли когда-то встанет на массовое производство из-за чрезмерного веса.

"Вопрос тут в отдаче, у такой винтовки должно быть очень хорошее средство поглощения отдачи — это, возможно, мощный дульный тормоз, там даже могут быть установлены специальные откатники от артиллерийских орудий. Основная проблема таких винтовок — это их вес", — подытожил Сивков.