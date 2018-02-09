ДНР на встрече в Минске предложит варианты восстановления работы "Vodafone"

ДОНЕЦК, 9 фев — РИА Новости. ДНР к следующей встрече в Минске готовит предложения по восстановлению работы оператора сотовой связи "Vodafone-Украина" в Донбассе, сообщил журналистам в пятницу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР уже месяц остается без украинской сотовой связи. Вопрос восстановления работы "Vodafone-Украина" поднимался и на встречах контактной группы по Донбассу в Минске.

"У нас есть определённые предложения, что нужно сделать и как, какие осуществить шаги на переходный период, пока идёт восстановление. Мы эти шаги будем озвучивать на следующей встрече в Минске. Наши технические специалисты предложили ещё варианты, вариантов много на самом деле",- сказал Пушилин.

Он отметил, что пока Киев лишь говорит о необходимости восстановления работы украинского сотового оператора на территории ДНР, но конкретных действий не предпринимается.