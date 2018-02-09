Дипломаты из Казахстана поздравили российских коллег песней

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Посольство Казахстана в РФ на своей официальной странице в видео-хостинге Youtube поздравило российских коллег с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника, который отмечается ежегодно 10 февраля.

В клипе известный казахстанский музыкант, блогер, ведущий Андрей Акынович исполнил на домбре песню, посвященную нелегкому и ответственному труду дипломатов.

"Их секреты известны только небесам, за кулисами они творят чудеса. Холодный взгляд, а в груди пожар, острые вопросы – словно кинжал. Чтоб молчали автоматы, есть призвание дипломата", — завершает автор свое музыкальное поздравление, посвящая его всем, кто решает вопросы мирным путем.

День дипломатического работника был учрежден 31 октября 2002 года указом президента РФ Владимира Путина.