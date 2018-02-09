Интерес КНР к Арктике не вызывает у России тревоги, заявил посол в Китае

ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Интерес Китая к исследованию и развитию Арктики вполне естественен, заявленные Пекином намерения по освоению этого региона не вызывают тревогу или опасения РФ, заявил посол России в Китае Андрей Денисов.

"Интерес Китая к Арктике вполне естественен, здесь работают над определением концепции своего участия в освоении этого региона, здесь (в КНР — ред.) есть научные институты, есть практические организации, которые эту тему развивают. Недавно была опубликована "Белая книга" Китая о его намерениях, в ней нет ничего такого, что по большому счету могло бы вызывать какую-то нашу тревогу и озабоченность", — заявил Денисов в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломатического работника.

В конце января власти Китая опубликовали полный текст новой политики страны в отношении развития, исследования и защиты Арктики. Обнародованная "Белая книга" также содержит взгляды китайского руководства на возможности международного сотрудничества в этом регионе, совместной борьбы с имеющимися климатическими вызовами, сохранения и исследования Арктики.

Он также отметил, что "интерес к Арктике проявляет не только Китай, есть и страны поюжнее, к примеру, Индия и другие государства".

"Это происходит потому, что освоение Арктики создает довольно много возможностей для разных участников, прежде всего, наверное, инфраструктурные, коммуникационные, транспортные возможности", — отметил дипломат.

По его словам, также мировое сообщество интересует "потенциальная разработка природного сырья, которым Арктика богата, но пока в силу понятных причин природного характера, это сырье для нас недоступно".

Денисов подчеркнул, что "международное сотрудничество в этом районе возможно, желательно, необходимо, особенно в таких сферах, как экология, как транспортные магистрали, как научные исследования, но оно должно, скажем так, развиваться в жестких законодательных и договорных рамках", чтобы не было ущемления государств собственно арктической зоны.

"До того, как начать масштабное освоение, нужно каким-то образом зарегулировать, найти какие-то договоренности взаимоприемлемые и для самих этих (арктических — ред.) государств, которые, в том числе и мы, считаем прилегающие воды своими, и не хотели бы, чтобы наши права в их использовании и освоении нарушались", — добавил посол.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию.