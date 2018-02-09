Сотрудников украинских "Вестей" не пустили в офис после погрома

Обыски в редакции "Вестей" на Украине (14)

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости. Сотрудников украинских "Вестей" не пустили сегодня на работу, в редакции забаррикадировались неизвестные люди, рассказала РИА Новости выпускающий редактор сайта "Вести" Анастасия Рейн.

По ее словам, неизвестные спокойно общаются с охраной бизнес-центра, где расположен медиахолдинг.

"Офис внутри полностью разгромлен. Это то, что удалось узнать у титушек из офиса (людей, которые там забаррикадировались – ред.)",- отметила Рейн.

Накануне силовики пришли с обысками в офис, где расположены редакции газеты, сайта и радио медиахолдинга "Вести", журналистов на работу не пустили.

Позднее в Нацагентстве по возврату активов заявили, что "взяли под контроль" помещения медиахолдинга. Силовики применили слезоточивый газ против журналистов, пострадали несколько человек. Руководство "Вестей" заявило, что редакция будет работать удаленно.

В медиахолдинге назвали действия силовиков давлением на СМИ и попыткой рейдерского захвата. Союз журналистов Украины также обвинил власти в препятствовании работе прессы.

Украинские силовики неоднократно проводили обыски в офисе "Вестей". Генпрокурор Юрий Луценко обещал, что медиахолдинг закроют до конца 2017 года.