На Окинаве потребовали приостановить полеты Osprey после нового инцидента

ТОКИО, 9 фев — РИА Новости. Власти южной японской префектуры Окинава потребовали от командования морской пехоты ВС США приостановить полеты конвертопланов Osprey и провести полную проверку безопасности базирующихся в регионе воздушных судов после обнаружения фрагмента обшивки, предположительно, одного из них.

Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в японских военных кругах.

Ранее в пятницу на берегу города Урума в префектуре Окинава был обнаружен металлический фрагмент светло-серого цвета длиной около метра и шириной около 65 сантиметров. По мнению военных экспертов, найденный объект может быть крышкой двигателя американского конвертоплана Osprey.

Согласно последним данным, пострадавших при инциденте нет.

Внимание к полетам Osprey в Японии приковано в связи со случаями крушения этих самолетов, базирующихся на Окинаве. Последний крупный инцидент с участием конвертоплана произошел на Окинаве 13 декабря 2016 года, когда Osprey потерпел крушение у берегов префектуры во время учений по дозаправке в воздухе. Обломки судна были найдены на мелководье. После инцидента полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были приостановлены всего на несколько дней и вскоре возобновились.