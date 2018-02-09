Суд во Франции подтвердил исключение Жан-Мари Ле Пена из Нацфронта

ПАРИЖ, 9 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Апелляционный суд Версаля подтвердил в пятницу исключение из партийных рядов основателя партии "Национальный фронт" Жан-Мари Ле Пена, однако оставил за ним статус "почетного председателя", передает телеканал BFMTV.

Нынешний лидер партии — Марин Ле Пен — является дочерью Жан-Мари Ле Пена. Созданная в 1972 году партия выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции.

Достигнув совершеннолетия, Марин Ле Пен вступила в партию отца. Главой партии она стала в 2011 году. Хотя их политический путь пролегал по одной дорожке, отношения отца и дочери со временем значительно охладели — Марин дистанцируется от слишком резких и спорных заявлений своего родителя.

Разлад в семье достиг апогея в августе 2015 года, когда после конфликта с дочерью отец-основатель был исключен из рядов созданной им же партии. Затем суд города Нантер утвердил отстранение Ле Пена от членства в партии, но по-прежнему признает его статус почетного председателя.

Скандал был вызван высказыванием Ле Пена о том, что газовые камеры были лишь "деталью" Второй мировой войны. Впервые такое отношение к газовым камерам Ле Пен высказал еще в 1987 году, а позднее неоднократно его повторял.