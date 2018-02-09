Российский посол призвал сохранить ядерную сделку с Ираном

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Москва настаивает, что необходимо сохранить неизменной ядерную сделку с Тегераном, заявил в пятницу посол России в Иране Леван Джагарян.

"В Иране крайне негативно воспринимают заявления нынешней американской администрации о том, что эта сделка крайне плохая, что они намерены ее улучшить, пересмотреть и т.д. Естественно, иранцы к этому не готовы, и я считаю, что с логической точки зрения, они правы, потому что под этими договоренностями стоит подпись США. И если они будут пересматривать, то тогда возникает логический вопрос, как им можно доверять после этого", — сказал Джагарян в эфире телеканала "Россия 24"

Он подчеркнул, что сам Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является "результатом многолетней кропотливой непростой работы, которую проводили в том числе американские представители".

"Это очень хрупкий документ, это баланс интересов всех сторон. И крайне важно его сохранить в том виде, в котором он есть", — заявил российский посол.