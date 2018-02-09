Российский посол рассказал о военной эскалации на восточной границе Польши

ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Польские власти не дают рациональной аргументации военной эскалации на российском направлении: в Варшаве говорят о "российской угрозе", но не могут доказать ее существование, заявил в интервью РИА Новости посол России в Польше Сергей Андреев.

"Я неоднократно обсуждал эти темы с польскими собеседниками. Всякий раз на их претензии по поводу наращивания Россией своей военной мощи, наших военных учений, "российской угрозы" и так далее я задавал встречный вопрос: кто-нибудь может объяснить, зачем бы России нападать будь то на Польшу, Прибалтику или любую другую страну? Как правило в ответ говорят, что мы-де "напали на Украину, отобрали у нее Крым, захватили Донбасс", — сказал посол, отвечая на вопрос о том, с чем связаны призывы Варшавы об усилении военного присутствия США на восточной границе.

При этом, по его словам, о начале кризиса на Украине польская сторона не упоминает. "Естественно, о том, с чего начинался кризис на Украине, о госперевороте в Киеве, об угрозах украинских националистов русскоязычным регионам навязать свои порядки, причем не стесняясь в средствах, о том, что именно в такой обстановке население Крыма принимало историческое решение о возвращении в состав Российской Федерации, а на Донбассе люди поднялись на защиту своих прав и интересов, в Польше вспоминать не принято. И это при том, что сами поляки из собственной истории очень хорошо знают, что такое бандеровщина, и в своей стране объявляют ее вне закона", — продолжил он.

Андреев рассказал, что другой расхожий аргумент оппонентов сводится к тому, что "Россия проводит агрессивную, имперскую внешнюю политику". "Это тезис, который здесь не требует доказательств, принимается как аксиома. А раз так, то "российская угроза" для Польши и других стран существует по определению: мол, вы, русские, восстанавливаете империю, а поскольку Польша в свое время входила в состав Российской Империи, значит, и она находится под угрозой", — пояснил он.

Посол отметил, что в Польше рассчитывают время, которое потребуется России, чтобы захватить Польшу или Прибалтику. "Расчеты показывают, что Россия может это сделать очень быстро. А если может, то, значит, рано или поздно попытается захватить", — пояснил он аргументы своих оппонентов.

"Понятно, что в такой иррациональной системе аргументации затруднительно что-либо доказывать с позиций здравого смысла", — заявил Андреев, отметив, что такая аргументация существует не только на обывательском уровне, но и на уровне руководства Польши.

"Такие суждения как раз и высказывают специалисты в области политики, политологии, военного дела. Польские официальные лица постоянно говорят о российской угрозе. Недавно новый премьер-министр Польши господин (Матеуш) Моравецкий в Давосе заявил, что Россия для Польши является самой большой угрозой", — добавил он.

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