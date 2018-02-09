Польша не проявляет желания улучшить отношения с Россией, заявил посол

ВАРШАВА, 9 фев — РИА Новости. Руководство Польши не проявляет желания улучшить отношения с Россией, недавние перестановки в польском правительстве не повлияли на ситуацию, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

"К сожалению, пока мы не видим у наших польских партнеров готовности к нормализации отношений с Россией. Лучше они не становятся. Будут ли хуже? Поживем — увидим", — сказал посол.

По его словам, недавняя смена премьер-министра Польши и нескольких ключевых министров не повлияла на ситуацию.

"У власти осталась та же самая партия с теми же внутри- и внешнеполитическими установками. Да, поменялись некоторые лица в правительстве, но содержание политики, в том числе и по отношению к России, осталось прежним. Скорее, возможна какая-то корректировка стиля поведения, тональностей высказываний, однако изменений по существу я не вижу", — сказал Андреев.

При этом он отметил, что российский подход к вопросу нормализации отношений с Польшей не меняется. "Не мы принимали решения об их замораживании или свертывании по различным направлениям. С нашей стороны готовность к поддержанию с Польшей нормальных, прагматичных, взаимовыгодных, взаимоуважительных отношений, по возможности лишенных негативных эмоций, сохраняется все эти годы", — сказал посол.

Отвечая на вопрос о том, могут ли отношения России и Польши ухудшиться, посол сказал, что не хотел бы "гадать на кофейной гуще". "Зачастую кажется, что хуже уже некуда, а потом оказывается, что если кому-то очень хочется, то можно", — сказал он.

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