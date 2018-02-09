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Косачев назвал Минские соглашения безальтернативными

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (65)
10:3609.02.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКонстантин Косачев. Архивное фотоКонстантин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Минские соглашения признаются всеми подписавшими их сторонами безальтернативными, значит дело за малым: нужно их прочитать и выполнить, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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Сенатор напомнил, что приближается очередная годовщина Комплекса мер по выполнению минских соглашений или Второго минского соглашения, подписанного "нормандской четвёркой" 12 февраля 2015 года.

"Разумеется, тот факт, что большинство его пунктов так и не выполнено, порождает немало соблазнов списать его в утиль. Чем, собственно, и занимается сейчас украинская сторона, приняв, в частности, пресловутый закон о реинтеграции Донбасса, из которого по настоянию депутатов Верховной рады были выброшены сами упоминания минских соглашений", — сказал Косачев.

Он отметил, что это не просто так: эти соглашения – "кость в горле Киева", так как полностью противоречат версии событий на Востоке страны, которые сегодня подаются властями Украины как внешняя агрессия.

"Несмотря на то, что Киев время от времени ссылается на минские договоренности, выхватывая самые "вкусные" последние пункты из поэтапного плана – про контроль над российско-украинской границей и т.п., нет ни малейших сомнений, что выполнять его добровольно Украина не собирается", — полагает Косачев.

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Слуцкий рассказал, как Запад использует Минские соглашения
"Но значит ли это, что Соглашения обречены? Уверен, что нет. Ибо за ними – не только воля Киева, но и подписи высших лиц Германии и Франции", — подчеркнул он.

Сенатор напомнил, что Париж и Берлин нарушили свои обязательства по другому документу – соглашению между президентом Украины Януковичем и оппозицией. "Однако второй такой "прокол", да еще и на уровне первых лиц, чреват потерей репутации не только для самих лидеров, но и для обеих европейских держав", — подчеркнул Косачев.

"Судьба минского процесса сегодня почти полностью зависит от европейских гарантов Минска, а также от все более активно вовлекающегося в эту тему Вашингтона", — считает политик. Он пояснил, что от этих стран поступают "спасительные" средства Украине и идут поощрения в виде безвизового режима и прочих бонусов.

Косачев полагает, что достаточно одного их слова в адрес Киева, и военные действия прекратятся.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии открытия финала конкурса Лидеры России в Сочи. 7 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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Россия призывает США повлиять на Украину, заявил Лавров
"Но Берлину и Парижу придется выбрать между удобной версией про вину России и неудобным, но реальным, миром на Украине. Пока выбор не в пользу людей в зоне конфликта. Однако главное остается – минские соглашения признаются безальтернативными. Дело за малым: нужно их прочитать и выполнить", — заключил он.

Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. При этом в закон не были включены правки о необходимости разрыва дипломатических отношений с Россией и денонсации Договора о дружбе с РФ.

МИД РФ неоднократно называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений

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