"Ни фига себе!" Пожилой мужчина не поверил, что ему 98 лет

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пользователи соцсетей пришли в восхищение от 98-летнего мужчины, забывшего, сколько ему лет, и очень бурно отреагировавшего, когда ему назвали его возраст.

Видеоролик опубликовал на YouTube сын старика. В начале ролика мужчина утверждает, что ему 79 лет, потом — что ему 89. После этого он начинает прибавлять себе по году до тех пор, пока не доходит до 98.

Услышав от сына, что это и правда его возраст, пожилой мужчина начинает ругаться и смеяться.

"Ни фига себе! Ничего мне не 98! Черт возьми, как я так быстро постарел! Боже ты мой", — говорит он.

"Так, я родился в 1919 году. Сейчас какой год?", — уточняет он далее. — То есть следующим летом мне будет сто! Черт возьми, я буду гребанным стариком!"

За два дня видео посмотрели почти 400 тысяч человек. В комментариях героя видео хвалят за бодрость духа и желают ему долголетия.

"Надеюсь, я буду в таком же бодром расположении духа и в здравом рассудке, когда буду в его возрасте", — написал ComandanteJ.

"Отличный парень, потрясающее чувство юмора", — пишет YoungGameBeatTube.

"Похоже, ему предстоит прожить еще много лет", — пишет Jacob Manes.

"Я редко оставляю комментарии, но этот джентльмен — прелесть", — пишет JP Leroux.

"Я молюсь за то, что не только доживу до 98, но буду таким же остроумным, как он, прожив почти век. Честь и хвала ему! Я надеюсь, он проживет еще 20 лет или около того и побьет рекорд", — пишет Ricky Hartman.

"Хотел бы я посмотреть сериал о том, как этот мужчина рассказывает истории", — пишет Zybir and Uvie.

"У него тело 98-летнего, но разум 20-летнего. Храни его господь", — пишет Bruce Lee.